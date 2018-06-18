Ван Эйтванк одержала волевую победу над Соболенко на Мальорке

Бельгийка Элисон Ван Эйтванк пробилась во второй круг турнира категории International на Мальорке (Испания), одержав волевую победу над белоруской Ариной Соболенко (8) — 3:6, 6:4, 6:2. Ранее теннисистки никогда друг с другом не играли.



Поединок продолжался 1 час 52 минуты. Ван Эйтванк выполнила 5 эйсов, допустила 4 двойные ошибки и использовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Соболенко 2 подачи навылет, 5 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.



Следующая соперница Элисон определится в матче между американкой Софьей Кенин (Q) и украинкой Катериной Козловой.

Трава становится сильнее. Маррей возвращается, Федерер идёт за 10-м титулом Федерер, Маррей, Мугуруса, Зверев, Касаткина, Тим, Джокович, Квитова и другие звёзды на турнирах в Бирмингеме, Мальорке, Лондоне и Галле.