Нисикори: если бы Бахингер взял второй сет…

Японский теннисист Кей Нисикори, посеянный на турнире в Галле (Германия) под седьмым номером, прокомментировал свою победу в первом круге над представителем Германии Маттиасом Бахингером со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

«Думаю, я провёл матч достаточно уверенно. Мне противостоял непростой соперник, который на траве может быть очень опасен. Он здорово выходил к сетке. Если бы он взял второй сет… Никогда не знаешь, что случилось бы в третьем», — приводит слова Нисикори официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал соревнований Кей поспорит с победителем поединка Миша Зверев (Германия) — Карен Хачанов (Россия).