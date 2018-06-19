15-летняя Костюк проиграла Шафаржовой в первом круге турнира на Мальорке

15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк (WC) не смогла пробиться во второй круг турнира на Мальорке, в двух партиях проиграв представительнице Чехии Люси Шафаржовой, посеянной под седьмым номером, со счётом 4:6, 5:7. Продолжительность поединка составила 1 час 36 минут. Марта 8 раз подала навылет, совершила 11 двойных ошибок и взяла 2 гейма на подаче соперницы. На счету Люси 3 эйса, 5 двойных ошибок и 4 брейка.
За выход в четвертьфинал Шафаржова поспорит с победительницей матча Стефани Фёгель (Швейцария) — Виктория Азаренко (Беларусь).
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