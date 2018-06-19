Беннето неожиданно победил Бердыха на старте турнира в Лондоне

Француз Жюльен Беннето (Q) вышел во второй круг турнира категории ATP 500 в Лондоне, обыграв чеха Томаша Бердыха (8) в трёх партиях — 7:5, 3:6, 6:3. По личным встречам Томаш теперь ведёт со счётом 3-2.



Теннисисты провели на корте 2 часа 7 минут. Беннето выполнил 19 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и использовал 3 брейк-пойнта из 9. На счету Бердыха 11 подач навылет, 1 двойная и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.



Следующим соперником Беннето станет либо его соотечественник Адриан Маннарино, либо британец Даниэль Эванс (WC).

Трава становится сильнее. Маррей возвращается, Федерер идёт за 10-м титулом Федерер, Маррей, Мугуруса, Зверев, Касаткина, Тим, Джокович, Квитова и другие звёзды на турнирах в Бирмингеме, Мальорке, Лондоне и Галле.