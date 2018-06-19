Федерер успешно начал защиту титула на турнире в Галле, победив Бедене

Швейцарец Роджер Федерер (1), действующий чемпион турнира категории «ATP-500» в Галле (Германия), вышел во второй раунд этих соревнований, обыграв словенца Аляжа Бедене в двух партиях — 6:3, 6:4. По личным встречам Роджер повёл со счётом 2-0.



Поединок продолжался 1 час 12 минут. Федерер выполнил 7 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 7. На счету Бедене 6 подач навылет и 3 двойные. Брейк-пойнтов у Аляжа не было. Отметим, что брейки Роджер сделал в первом и последнем сыгранных геймах на приёме.



За выход в четвертьфинал Федерер поспорит с французом Бенуа Пэром, победившим американца Стива Джонсона.

Трава становится сильнее. Маррей возвращается, Федерер идёт за 10-м титулом Федерер, Маррей, Мугуруса, Зверев, Касаткина, Тим, Джокович, Квитова и другие звёзды на турнирах в Бирмингеме, Мальорке, Лондоне и Галле.