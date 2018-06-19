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Шарди стал соперником Медведева по второму кругу турнира в Лондоне

Шарди стал соперником Медведева по второму кругу турнира в Лондоне
Теннис / ATP

Француз Жереми Шарди (SE), попавший в основную сетку турнира ATP 500 в Лондоне (Великобритания) напрямую благодаря выходу в финал соревнований в Хертогенбосхе на предыдущей неделе, в первом круге победил американца Тима Смычека (Q) со счётом 6:2, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 5 минут. Шарди выполнил 6 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету Смычека 2 подачи навылет и 1 двойная. Брейк-пойнтов у Тима не было.

В следующем раунде Жереми сыграет с россиянином Даниилом Медведевым, который накануне победил американца Джека Сока (6).

Лондон 2018. 1-й круг
19 июня 2018 года, вторник. 16:00 МСК
Тим
Смычек
Жереми
Шарди
2:6 4:6
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