Шарди стал соперником Медведева по второму кругу турнира в Лондоне

Француз Жереми Шарди (SE), попавший в основную сетку турнира ATP 500 в Лондоне (Великобритания) напрямую благодаря выходу в финал соревнований в Хертогенбосхе на предыдущей неделе, в первом круге победил американца Тима Смычека (Q) со счётом 6:2, 6:4.



Теннисисты провели на корте 1 час 5 минут. Шарди выполнил 6 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету Смычека 2 подачи навылет и 1 двойная. Брейк-пойнтов у Тима не было.



В следующем раунде Жереми сыграет с россиянином Даниилом Медведевым, который накануне победил американца Джека Сока (6).

Трава становится сильнее. Маррей возвращается, Федерер идёт за 10-м титулом Федерер, Маррей, Мугуруса, Зверев, Касаткина, Тим, Джокович, Квитова и другие звёзды на турнирах в Бирмингеме, Мальорке, Лондоне и Галле.