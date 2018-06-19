Маррей за 2,5 часа проиграл Кирьосу в Лондоне в первом матче за 11 месяцев

Британец Энди Маррей проиграл в первом официальном матче после Уимблдона-2017, не справившись с австралийцем Ником Кирьосом в первом круге турнира ATP 500 в Лондоне (Великобритания) — 6:2, 6:7 (4:7), 5:7. В ходе второго сета Энди дважды отыгрывал брейк. Матчболов у него не было. В 10-м гейме третьей партии Маррей отыграл два матчбола, но в 12-м допустил на матчболе двойную ошибку.



Поединок продолжался 2 часа 40 минут. Кирьос выполнил 18 эйсов, допустил 11 двойных ошибок и использовал 3 брейк-пойнта из 11. На счету Маррея 16 подач навылет, 8 двойных и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.



Следующим оппонентом Кирьоса станет либо другой британец, Кайл Эдмунд, либо американец Райан Харрисон.