Соперницей Мугурусы по второму кругу турнира в Бирмингеме стала Стрыцова

Чешка Барбора Стрыцова одержала волевую победу над американкой Дженнифер Брэйди в первом раунде турнира категории Premier в Бирмингеме (Великобритания) — 3:6, 7:5, 6:3.



Поединок продлился 2 часа 10 минут. Стрыцова выполнила 4 эйса, допустила 6 двойных ошибок и использовала 6 брейк-пойнтов из 14. На счету Брэйди 3 двойные и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8. Подач навылет у Дженнифер не было.



Во втором круге Барбора сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой (1), которая легко победила россиянку Анастасию Павлюченкову.

Трава становится сильнее. Маррей возвращается, Федерер идёт за 10-м титулом Федерер, Маррей, Мугуруса, Зверев, Касаткина, Тим, Джокович, Квитова и другие звёзды на турнирах в Бирмингеме, Мальорке, Лондоне и Галле.