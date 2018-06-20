Азаренко: мне нужно находить свой ритм, а сейчас главное — биться в каждом матче

Белоруска Виктория Азаренко прокомментировала свою победу над швейцаркой Стефани Фёгель на старте турнира на Мальорке (6:7 (4:7), 6:3, 7:5).



«Было нелегко. Я провела не так много матчей, и это был мой первый поединок на траве, а это всегда непросто. Здорово, что я сумела биться до конца и победить. Подобные матчи неизбежны, особенно с учётом того, что мне нужно найти свой ритм после столь долгого перерыва. Конечно, мне есть в чём прибавлять, что улучшать.



Сейчас матчи даются мне тяжело. Я буду продолжать биться, стараться находить свой ритм в каждом поединке. Я готова к этому. Надеюсь, в какой-то момент в моей игре всё сложится воедино, но сейчас главное — биться», — приводит слова Азаренко официальный сайт WTA.

Следующей соперницей Виктории станет чешка Люси Шафаржова.