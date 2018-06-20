Победа Джоковича и поражение Маррея в обзоре матчей 1-го круга турнира в Лондоне

Серб Новак Джокович (WC) начал выступление на турнире в Лондоне с уверенной победы над австралийцем Джоном Миллманом (Q). Поединок продолжался 1 час 5 минут и завершился со счётом 6:2, 6:1 в пользу 12-кратного победителя турниров серии «Большого шлема». Новак сделал 4 эйса, 2 двойные ошибки, не позволил сопернику создать ни одного брейк-пойнта и выиграл 5 геймов на подаче оппонента. Джон дважды подал навылет при 3 двойных.



Джокович во втором круге сыграет с болгарином Григором Димитровым (2), который ранее оказался сильнее боснийца Дамиру Джумхура со счётом 6:3, 6:7, 7:6. Поединок Джокович — Димитров состоится сегодня, 20 июня.

Британец Энди Маррей проиграл австралийцу Нику Кирьосу — 6:2, 6:7 (4:7), 5:7. Испанец Фелисьяно Лопес одолел бельгийца Давида Гоффена — 6:3, 6:7 (7:9), 6:3.