Возняцки, Стивенс, Кузнецова и Макарова сыграют на турнире в Вашингтоне

Датчанка Каролина Возняцки, американка Слоан Стивенс, японка Наоми Осака, представительница Латвии Анастасия Севастова, хорватка Донна Векич, австралийка Дарья Гаврилова, сербка Александра Крунич, швейцарка Белинда Бенчич вошли в состав участниц турнира в Вашингтоне, который стартует 29 июля, сообщает официальный сайт тура.

Россию на этих соревнованиях представят Светлана Кузнецова и Екатерина Макарова, являющаяся действующей чемпионкой.

«Состав участниц в очередной раз поддерживает тенденцию приглашения сильнейших теннисисток мира. В Вашингтоне выступят шесть наших бывших чемпионок, шесть игроков, входивших в топ-10, чемпионки турниров „Большого шлема“, бывшая первая ракетка мира и восходящие звёзды. Нас ожидает увлекательная неделя», — сказала директор турнира Кили О'Брайен.