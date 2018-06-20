Ф. Лопес: Гоффен не очень хорошо начал матч, но постепенно стал прибавлять

Испанец Фелисьяно Лопес прокомментировал свою победу над бельгийцем Давидом Гоффеном в первом круге турнира в Лондоне со счётом 6:3, 6:7 (7:9), 6:3.

«В целом это был прекрасный матч. Давид не очень хорошо начал поединок, но постепенно стал прибавлять. Мне становилось всё сложнее выигрывать розыгрыши. Он очень быстрый игрок, который просто прекрасно действует на приёме. Я понимал, что мне нужно подавать просто великолепно, чтобы победить его.

По ходу встречи Гоффен подавал всё лучше. Я мог выиграть второй сет. Тай-брейк прошёл в равной борьбе. Но затем мне удалось быстро сделать брейк в третьей партии. Потом я уверенно удерживал свою подачу", — сказал Лопес в интервью официальному сайту ATP.