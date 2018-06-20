Эванс, отбывший дисквалифацию за употребление кокаина, не получил WC на Уимблдон

Стал известен список обладателей «уайлд-кард» на Уимблдон, который пройдёт 2-15 июля 2018 года, сообщает официальный сайт соревнований.

В мужской турнир приглашение получили британцы Лиам Броэди, Джей Кларк и австралиец Алекс де Минор. В списке нет британца Дэна Эванса, который отбыл дисквалификацию за употребление кокаина. Он будет вынужден принять участие в предварительном раунде отбора. Ещё пять обладателей «уайлд-кард» станут известны позже.

В женский турнир «уайлд-кард» получили британки Кэйти Бултер, Наоми Броэди, Хэрриет Дарт, Кэти Данн, Кэйти Суон, Габриэлла Тэйлор и представительница Туниса Онс Жабер. Обладательница ещё одного приглашения будет объявлена позже.

«Уайлд-кард» в парный турнир, в частности, получили австралийцы Ллейтон Хьюитт и Алекс Болт.