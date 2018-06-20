А. Зверев: по итогам матча с Чоричем анализировать особо нечего

Третья ракетка мира немец Александр Зверев прокомментировал своё поражение от хорвата Борны Чорича в первом круге турнира в Галле со счётом 1:6, 4:6.

«По итогам матча анализировать особо нечего. Я провёл лишь одну тренировку на траве и сыграл матч в парном разряде. Наверное, мне достался самый сильный соперник по первому раунду. Теперь остаётся лишь тренироваться.

Перед игрой я старался думать о том, что всегда хорошо себя чувствовал на центральном корте в Галле. Но сегодня всё было иначе. Тем не менее по ходу встречи я прибавлял. Я думал, что если сделаю брейк при счёте 4:5, то могу изменить ход встречи. Но не получилось. Самое главное, что никаких проблем с подколенным сухожилием нет. Это единственный хороший момент", — цитирует Зверева Tennis Mash.