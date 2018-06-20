Павлюченкова сыграет на турнире в Сан-Хосе, где выступят Шарапова и С. Уильямс

Стал известен состав участниц турнира в Сан-Хосе, который пройдёт с 30 июля по 5 августа, сообщает официальный сайт соревнований. Ранее стало известно, что участие в турнире примут американки Серена Уильямс, Мэдисон Кис, Коко Вандевей, россиянка Мария Шарапова и представительница Беларуси Виктория Азаренко.
Своё участие также подтвердили британка Йоханна Конта, бельгийка Элисе Мертенс, россиянка Анастасия Павлюченкова, француженка Кристина Младенович и румынка Михаэла Бузэрнеску.
Действующей победительницей этих соревнований является Кис.
Ранее этот турнир проводился в Стэнфорде, но организаторы не смогли договориться с местным университетом, предоставлявшим свои корты. В результате турнир переехал в Сан-Хосе.
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