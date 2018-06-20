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Кенин стала первой четвертьфиналисткой турнира на Мальорке

Кенин стала первой четвертьфиналисткой турнира на Мальорке
Теннис / WTA

Американская теннисистка Софья Кенин (Q) пробилась в четвертьфинал турнира Mallorca Open, в трёх партиях обыграв представительницу Бельгии Элисон Ван Эйтванк со счётом 2:6, 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 1 минуту. Софья трижды подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 9 эйсов, 6 двойных ошибок и 4 брейка.

За выход в полуфинал соревнований на Мальорке Кенин поспорит с победительницей матча Каролин Гарсия (Франция, 1) — Юханна Ларссон (Швеция, Q).

Мальорка 2018. 2-й круг
20 июня 2018 года, среда. 13:10 МСК
Софья
Кенин
Элисон
Ван Эйтванк
2:6 6:4 6:4
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