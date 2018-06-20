Рыбарикова одержала волевую победу над Младенович на турнире в Бирмингеме

Словацкая теннисистка Магдалена Рыбарикова пробилась в четвертьфинал турнира в Бирмингеме (Великобритания), в трёх партиях обыграв представительницу Франции Кристину Младенович со счётом 3:6, 6:2, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 56 минут. Магдалена 5 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 15 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса и 2 брейка.

За выход в полуфинал Рыбарикова поспорит с победительницей матча Наоми Осака (Япония) — Далила Якупович (Словения, Q).