Российская теннисистка Рыбакина будет выступать за Казахстан

Россиянка Елена Рыбакина приняла решение выступать за Казахстан, сообщает официальный сайт Международной федерации тенниса.

На данный момент 19-летняя теннисистка занимает 191-е место в рейтинге WТА. Её лучшим результатом на взрослом уровне стал четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге в феврале 2018 года, на котором она победила швейцарку Тимю Бачински и француженку Каролин Гарсию, впервые в карьере обыграв представительницу топ-10. Кроме того она выиграла один турнир категории ITF.

На юниорском уровне Елена дважды доходила до полуфиналов турниров серии «Большого шлема». В 2017 году она остановилась в шаге от финала на юниорских Открытом чемпионате Австралии и «Ролан Гаррос».