Халеп снялась с турнира в Истбурне

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп приняла решение сняться с турнира в Истбурне, который пройдёт с 24 по 30 июня. Чемпионка «Ролан Гаррос» 2018 года продолжается испытывать проблемы с ногой.

«К сожалению, вынуждена сообщить, что снимаюсь с турнира в Истбурне, который пройдёт на следующей неделе. Я испытывала боль в ахилловом сухожилии, а во время „Ролан Гаррос“ у меня случилось воспаление. Пока что я полностью не восстановилась. Врачи посоветовали мне отдохнуть, пока продолжается курс лечения. Мне очень понравилось выступать в Истбурне в прошлом году. Надеюсь, увидимся на этом прекрасном турнире в следующем сезоне. Спасибо за понимание и поддержку», — написала Халеп в своём «твиттере».