Сугита: победа над Тимом — самая значимая в карьере

Японец Юити Сугита поделился впечатлениями от победы над австрийцем Домиником Тимом со счётом 6:2, 7:5 во втором круге турнира в Галле.

«Это, без сомнений, самая значимая победа в карьере. Я смог сохранить концентрацию в течение всего матча и сейчас очень счастлив. В первом сете мне удавалось лучше подавать, а во втором я вводил мяч в игру не так здорово, давая сопернику шансы. Но всё равно старался хорошо исполнять второй удар, и это сработало в концовке. Трава — моё любимое покрытие, так что я просто наслаждаюсь этим коротким отрезком сезона», — приводит слова Сугиты официальный сайт АТР.