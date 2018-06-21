Джокович уверенно победил Димитрова и вышел в 1/4 финала турнира в Лондоне

Серб Новак Джокович (WC) во втором круге турнира в Лондоне уверенно переиграл болгарина Григора Димитрова (2) со счётом 6:4, 6:1. Поединок продолжался 1 час 5 минут. 31-летний белградец, занимающий 22-е место в рейтинге АТР, трижды подал навылет, допустил 4 двойные ошибки, отыграл единственный брейк-пойнт и совершил 3 брейка. Григор записал в свой актив 8 эйсов при 5 двойных. Счёт в очном противостоянии Джоковича и Димитрова стал 7-1 в пользу серба.

В четвертьфинале Джокович сыграет с победителем французского противостояния Жюльен Беннето (Q) — Адриан Маннарино. Полуфиналисты соревнований определятся в пятницу, 22 июня.