Сеппи обыграл Ф. Майера и поспорит с Чоричем за выход в полуфинал в Галле

Итальянец Андреас Сеппи во втором круге турнира в Галле уверенно победил немца Флориана Майера (WC) со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность поединка составила всего 59 минут. 34-летний уроженец Больцано, занимающий 50-е место в рейтинге АТР, 10 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку, отыграл все 3 брейк-пойнта и сделал 3 брейка. Флориан исполнил 2 эйса при 1 двойной.

За выход в полуфинал Сеппи поспорит с хорватом Борной Чоричем, который во втором круге взял верх над грузином Николозом Басилашвили (LL).