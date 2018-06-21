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Касаткина уступила Цуренко в Бирмингеме, выиграв первый сет – 6:1

Касаткина уступила Цуренко в Бирмингеме, выиграв первый сет – 6:1
Теннис / WTA

Россиянка Дарья Касаткина (6) во втором круге турнира в Бирмингеме уступила украинке Лесе Цуренко со счётом 6:1, 3:6, 3:6. За 1 час 42 минуты 21-летняя уроженка Тольятти, занимающая 14-е место в рейтинге WТА, дважды подала навылет, допустила 9 двойных ошибок, отыграла 10 брейк-пойнтов из 15 и взяла 4 гейма на подаче оппонентки. Леся сделала 2 эйса и 3 двойные.

За выход в полуфинал 29-летняя Цуренко, которая располагается на 37-й позиции в рейтинге WТА, поспорит с чешкой Барборой Стрыцовой, уверенно переигравшей испанку Гарбинье Мугурусу (1).

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Бирмингем 2018. 2-й круг
21 июня 2018 года, четверг. 18:55 МСК
Леся
Цуренко
Дарья
Касаткина
1:6 6:3 6:3
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