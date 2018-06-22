Севастова: чувствую себя на Мальорке как в отпуске

Латвийка Анастасия Севастова, переигравшая во втором круге турнира на Мальорке немку Антонию Лоттнер со счётом 1:6, 6:3, 6:1, рассказала, что помогло ей добиться волевой победы.

«Даже проигрывая, я оставалась в игре. У меня были шансы сделать брейк в первом сете, но ситуация складывалась не в мою пользу, да и соперница здорово подавала. Во второй партии я понимала, что уступаю только в один брейк, поэтому сохраняла позитивный настрой и искала свои шансы.

Мне действительно нравится играть здесь. На Мальорке жарко, трава быстрее, и мяч хорошо летит. Погода — главное отличие от Уимблдона. Я чувствую себя здесь как в отпуске", — приводит слова Севастовой официальный сайт WТА.