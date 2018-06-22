Рыбарикова победила Якупович и вышла в полуфинал турнира в Бирмингеме

Словацкая теннисистка Магдалена Рыбарикова вышла в полуфинал турнира в Бирмингеме (Великобритания), в двух партиях обыграв представительницу Словении Далилу Якупович (Q) со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 8 минут. Магдалена 7 раз подала навылет и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк.



За выход в финал соревнований в Бирмингеме Рыбарикова поспорит с победительницей матча Барбора Стрыцова (Чехия) — Леся Цуренко (Украина).

Трава становится сильнее. Маррей возвращается, Федерер идёт за 10-м титулом Федерер, Маррей, Мугуруса, Зверев, Касаткина, Тим, Джокович, Квитова и другие звёзды на турнирах в Бирмингеме, Мальорке, Лондоне и Галле.