Хачанов не сумел выйти в полуфинал турнира в Галле

Российский теннисист Карен Хачанов не сумел выйти в полуфинал турнира в Галле. В четвертьфинальном матче Хачанов в трёх сетах уступил четвёртой ракетке соревнований, испанцу Роберто Баутиста-Агуту, со счётом 3:6, 7:6 (7:3), 3:6. Хачанов 7 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 9. На счету Баутисты-Агута 3 эйса, 3 брейка и ни одной ошибки на подаче.

За выход в финал турнира в Галле Баутиста-Агут поспорит с победителем матча Андреас Сеппи (Италия) — Борна Чорич (Хорватия).