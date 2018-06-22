Джокович вышел в полуфинал турнира в Лондоне, одолев Маннарино

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал турнира в Лондоне. В четвертьфинальном матче Джокович, получивший «уайлд-кард» от организаторов, в двух сетах обыграл француза Адриана Маннарино со счётом 7:5, 6:1. Джокович 6 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 13 брейк-пойнтов. На счету Маннарино 4 эйса, 2 ошибки на подаче и 1 брейк.

За выход в финал турнира в Лондоне Джокович сыграет с победителем четвертьфинального матча Жереми Шарди (Франция) — Фрэнсис Тиафо (США).