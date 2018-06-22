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Бузэрнеску не пустила Свитолину в полуфинал турнира в Бирмингеме

Бузэрнеску не пустила Свитолину в полуфинал турнира в Бирмингеме
Теннис / WTA

Румынская теннисистка Михаэла Бузэрнеску вышла в полуфинал турнира в Бирмингеме. В четвертьфинальном матче Бузэрнеску в двух сетах обыграла вторую ракетку соревнований, украинку Элину Свитолину, получившую «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 6:3, 6:2. Бузэрнеску трижды подала навылет и реализовала все три возможных брейк-пойнта, не допустив ни одной двойной ошибки. На счету Свитолиной 2 эйса, 4 ошибки на подаче и 2 брейка.

За выход в финал турнира в Бирмингеме Бузэрнеску сыграет с четвёртой сеяной – чешкой Петрой Квитовой.

Бирмингем 2018. 1/4 финала
22 июня 2018 года, пятница. 18:25 МСК
Михаэла
Бузэрнеску
Элина
Свитолина
6:3 6:2
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