Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Турнир в Истбурне раздал «уайлд-карды»

Турнир в Истбурне раздал «уайлд-карды»
Теннис / ATP

Организаторы женских травяных соревнований в Истбурне предоставили три специальных приглашения в основную сетку. Все три «уайлд-карда» получили представительницы Великобритании: Хитер Уотсон, Кэти Суон и Хэрриет Дарт.

«Будет здорово снова сыграть дома. С нетерпением жду возвращения в Истбурн», – заявила 86-я ракетка мира Хитер Уотсон.

В 2014 и 2017 году Уотсон пробивалась в полуфинал соревнований, где уступала американке Мэдисон Кис и датчанке Каролине Возняцки соответственно.

Матчи основной сетки турнира стартуют в понедельник, 25 июня.

Халеп снялась с турнира в Истбурне
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент