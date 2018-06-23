Беннето объявлен капитаном женской сборной Франции, Моресмо – мужской

Завершающий карьеру француз Жюльен Беннето получил должность в федерации тенниса Франции. Экс 25-я ракетка мира стал преемником Янника Ноа на посту капитана сборной Франции в Кубке Федерации. Ноа подал в отставку после поражения от США в полуфинале Кубка Федерации — 2018.



Новый тренер и у мужской национальной сборной, выступающей в рамках Кубка Дэвиса, бывший капитан сборной Франции в Кубке Федерации Амели Моресмо теперь будет работать с мужской национальной командой.



Контракты с федерацией тенниса Франции были подписаны сроком на два года.

Беннето: моим последним турниром станет US Open 2018