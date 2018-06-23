Александрова уступила Ястремской в полуфинале турнира в Илкли

Россиянка Екатерина Александрова не сумела выйти в финал травяного турнира в Илкли. В двух партиях 23-летняя теннисистка уступила украинке Даяне Ястремской – 4:6, 3:6.



Продолжительность матча составила 1 час 10 минут. На счету Ястремской пять эйсов, три двойные ошибки и три брейка. Александрова отметилась шестью подачами навылет, тремя двойными ошибками и сумела взять подачу соперницы лишь однажды.



Соперницей 18-летней украинской теннисистки в решающем матче турнира станет победительница пары Тереза Шмиткова (Чехия) – Тере-Аписа Абигайл (Папуа–Новая Гвинея).