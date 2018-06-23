Александр и Миша Зверевы стали финалистами турнира в Галле

Братья Зверевы стали финалистами домашнего турнира категории ATP 500 в Галле в парном разряде, обыграв вторых сеяных, хорвата Николу Мектича и австрийца Александра Пейю, на чемпионском тай-брейке — 6:3, 3:6, [10:5].



Матч продолжался 1 час 7 минут. Немцы выполнили 4 эйса, не сделали ни одной двойной ошибки и использовали 2 брейк-пойнта из 5. На счету Мектича и Пейи 1 подача навылет, 4 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.



За титул Александр и Миша поспорят с лидерами посева — поляком Лукашем Куботом и бразильцем Марсело Мело.