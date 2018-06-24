Чорич: не думаю, что против Федерера у меня много шансов, но постараюсь победить

Хорват Борна Чорич, прошедший в финал турнира в Галле за счёт отказа испанца Роберто Баутисты-Агута в середине первой партии полуфинального матча из-за травмы, прокомментировал своё выступление в Германии. В финале он сыграет со швейцарцем Роджером Федерером.



«Я буду просто наслаждаться этим финалом. В начале недели никак не ожидал, что доберусь до титульного матча. Сегодня мне немного повезло, и мне жаль Роберто. Но я смогу отдохнуть подольше, и это хорошо. Не думаю, что у меня большие шансы, но я выйду на корт и постараюсь победить, это точно», — приводит слова Чорича официальный сайт ATP.

Чорич вышел в финал турнира в Галле на отказе Баутисты-Агута