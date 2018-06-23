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Чорич вышел в финал турнира в Галле на отказе Баутисты-Агута

Чорич вышел в финал турнира в Галле на отказе Баутисты-Агута
Теннис / ATP

Хорват Борна Чорич сыграет в финале травяного турнира в Галле благодаря травме испанского теннисиста Роберто Баутисты-Агута (4). Уже через 24 минуты после начала полуфинального матча испанец отказался продолжать борьбу. На тот момент Чорич выигрывал со счётом 3:2 без брейка.

Соперником Борны в решающем матче турнира станет швейцарец Роджер Федерер, для которого этот финал станет 12-м за время выступлений в Галле. Роджер девять раз выигрывал немецкий турнир, что является личным рекордом первой ракетки мира по количеству побед на отдельно взятых соревнованиях.

Галле 2018. 1/2 финала
23 июня 2018 года, суббота. 15:10 МСК
Роберто
Баутиста-Агут
Борна
Чорич
3:2 Rt
Федерер обыграл Кудлу и вышел в свой 12-й финал в Галле
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