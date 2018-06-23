Чорич вышел в финал турнира в Галле на отказе Баутисты-Агута

Хорват Борна Чорич сыграет в финале травяного турнира в Галле благодаря травме испанского теннисиста Роберто Баутисты-Агута (4). Уже через 24 минуты после начала полуфинального матча испанец отказался продолжать борьбу. На тот момент Чорич выигрывал со счётом 3:2 без брейка.



Соперником Борны в решающем матче турнира станет швейцарец Роджер Федерер, для которого этот финал станет 12-м за время выступлений в Галле. Роджер девять раз выигрывал немецкий турнир, что является личным рекордом первой ракетки мира по количеству побед на отдельно взятых соревнованиях.

Федерер обыграл Кудлу и вышел в свой 12-й финал в Галле