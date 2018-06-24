Поражение Федерера от Чорича — в видеообзоре финала турнира в Галле

Швейцарец Роджер Федерер (1) в финале турнира в Галле уступил хорвату Борне Чоричу со счётом 6:7 (6:8), 6:3, 2:6. Теннисисты провели на корте 2 часа 6 минут. 36-летний уроженец Базеля, возглавляющий рейтинг АТР, исполнил 12 подач навылет, допустил одну двойную ошибку, реализовал один брейк-пойнт из четырёх и проиграл два гейма на своей подаче. Борна сделал 11 эйсов и обошёлся без двойных.



Для 21-летнего Чорича, который располагается на 34-й позиции в мужской табели о рангах, этот титул стал вторым в карьере и первым в нынешнем сезоне. Федерер не смог завоевать свой 99-й трофей.

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Федерер проиграл Чоричу в финале турнира в Галле