Федерер: вероятно, в финале провёл лучший матч на неделе, но проиграл

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал своё поражение в финале турнира ATP 500 в Галле от хорвата Борны Чорича со счётом 6:7 (6:8), 6:3, 2:6.



«Вероятно, в финале я провёл свой лучший матч на этой неделе, но он сложился не в мою пользу. Немного не повезло. Но я думаю, что сумел хорошо выступить здесь и в Штутгарте, и уезжаю с высоко поднятой головой.



Нужно отдать должное сопернику — он показал теннис очень высокого уровня и в концовке первого сета, и в третьей партии. Да, я проиграл, но Борна правда действовал здорово. Теперь я немного отдохну и буду проводить лёгкие тренировки перед Уимблдоном. Я с нетерпением жду старта турнира. Конечно, защита титула всегда добавляет давления. Я буду одним из фаворитом турнира, но это неважно. Главное — показывать свой лучший теннис со старта соревнований. Надеюсь, мне это удастся», — цитирует Федерера официальный сайт ATP.

Трава становится сильнее. Маррей возвращается, Федерер идёт за 10-м титулом Федерер, Маррей, Мугуруса, Зверев, Касаткина, Тим, Джокович, Квитова и другие звёзды на турнирах в Бирмингеме, Мальорке, Лондоне и Галле.