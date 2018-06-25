Кудла, Стаховский и Шмиткова получили «уайлд-кард» на Уимблдон

Украинец Сергей Стаховский и чешка Тереза Шмиткова стали обладателями «уайлд-кард» на Уимблдон, который пройдёт со 2 по 15 июля, сообщает официальный сайт соревнований. Накануне они одержали победы на турнире в Илкли (Великобритания).
В финале Стаховский обыграл немца Оскара Отте — 6:4, 6:4. Шмиткова одолела украинку Даяну Ястремскую — 7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (7:4).
В мужской турнир приглашение от организаторов Уимблдона также получил американец Денис Кудла.
Ранее «уайлд-кард» в основную сетку Уимблдона получили представители Великобритании Лиам Броэди, Джей Кларк, Кэйти Бултер, Наоми Броэди, Хэрриет Дарт, Кэти Данн, Кэйти Суон, Габриэлла Тэйлор и Онс Жабер из Туниса.
Эванс, отбывший дисквалифацию за употребление кокаина, не получил WC на Уимблдон
Разминка перед Уимблдоном. Касаткина, Возняцки и Плишкова украсят Истбурн
Возняцки, Плишкова, Остапенко, Квитова, Касаткина, Кузнецова, Павлюченкова, Кербер и другие звёзды на турнирах в Истбурне и Анталье.