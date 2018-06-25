Квитова: благодаря ранним брейкам во 2-м и 3-м сетах я смогла расслабиться

Чешка Петра Квитова прокомментировала свою победу над словачкой Магдаленой Рыбариковой в финале турнира в Бирмингеме (Великобритания) со счётом 4:6, 6:1, 6:2.

«В первом сете я отчаянно старалась сделать обратный брейк. Но Магдалена выполнила удар и во второй раз взяла мою подачу. Выиграть первый сет было крайне сложно. У меня были шансы, но соперница играла лучше.

Очень важно, что мне удалось сразу сделать брейк во втором сете. Я смогла расслабиться. То же самое случилось в третьей партии. Эти ранние брейки позволили мне заиграть свободнее", — цитирует Квитову официальный сайт тура.

Квитова поднялась на 2-ю позицию в чемпионской гонке WTA, Касаткина — на 9-ю