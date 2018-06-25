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Квитова: благодаря ранним брейкам во 2-м и 3-м сетах я смогла расслабиться

Квитова: благодаря ранним брейкам во 2-м и 3-м сетах я смогла расслабиться
Теннис / WTA

Чешка Петра Квитова прокомментировала свою победу над словачкой Магдаленой Рыбариковой в финале турнира в Бирмингеме (Великобритания) со счётом 4:6, 6:1, 6:2.

«В первом сете я отчаянно старалась сделать обратный брейк. Но Магдалена выполнила удар и во второй раз взяла мою подачу. Выиграть первый сет было крайне сложно. У меня были шансы, но соперница играла лучше.

Очень важно, что мне удалось сразу сделать брейк во втором сете. Я смогла расслабиться. То же самое случилось в третьей партии. Эти ранние брейки позволили мне заиграть свободнее", — цитирует Квитову официальный сайт тура.

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