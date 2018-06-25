Континен: мы с Пирсом отнеслись к финалу, как к очередной игре

Финский теннисист Хенри Континен поделился впечатлениями от победы на турнире в Лондоне в парном разряде. В финале он в дуэте с австралийцем Джоном Пирсом обыграл британца Джейми Маррея и бразильца Бруно Суареса со счётом 6:4, 6:3.

«Мы отнеслись к финалу, как к очередной игре. Может быть, у наших соперников настрой был другим. Пожалуй, мы проиграем ещё несколько матчей в этом сезоне, но серия побед придала нам уверенности. Так случилось, что мы демонстрировали хороший теннис», — цитирует Континена официальный сайт тура.

Пирс: победа в Лондоне очень много значит для нас с Континеном