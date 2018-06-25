Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Возняцки и Шаповалов приготовили десерты в Истбурне

Возняцки и Шаповалов приготовили десерты в Истбурне
Теннис / WTA

Вторая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки и канадец Денис Шаповалов в преддверии старта на турнире в Истбурне посетили местное кафе и приготовили десерты по собственным рецептам, сообщает официальный сайт тура.

Фото: wtatennis.com

Во втором круге турнира в Истбурне уроженка Оденсе, являющаяся действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии, сыграет с представительницей Италии Камилой Джорджи. Возняцки посеяна под первым номером.

Шаповалов во втором круге сыграет с победителем матча Джаред Доналдсон (США) — Тейлор Фритц (США).

Разминка перед Уимблдоном. Касаткина, Возняцки и Плишкова украсят Истбурн
Возняцки, Плишкова, Остапенко, Квитова, Касаткина, Кузнецова, Павлюченкова, Кербер и другие звёзды на турнирах в Истбурне и Анталье.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент