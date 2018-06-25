Стаховский: это была одна из лучших недель для меня в нынешнем сезоне

Украинец Сергей Стаховский поделился впечатлениями от победы на челленджере в Илкли, которая принесла ему «уайлд-кард» на Уимблдон. В финале он обыграл немца Оскара Отте со счётом 6:4, 6:4.

«Ощущения просто прекрасные. Это была одна из лучших недель для меня в нынешнем сезоне. Начиная борьбу в первом круге, я не думал, что окажусь победителем. Но я доволен тем, как провёл эту неделю. Я был стабилен и сконцентрирован, поэтому очень рад итоговому результату. Конечно, я также очень доволен завоёванным „уайлд-кард“, — цитирует Стаховского Tennis World USA.

Кудла, Стаховский и Шмиткова получили «уайлд-кард» на Уимблдон