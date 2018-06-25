Крунич победила Главачкову и сыграет с Контой во втором круге турнира в Истбурне

Сербка Александра Крунич стала участницей второго круга турнира категории WTA Premier в Истбурне (Великобритания), обыграв чешку Андреа Главачкову (Q) в двух партиях — 7:5, 6:3. Отметим, что Главачкова сейчас в основном выступает в парном разряде, где является одной из сильнейших теннисисток мира. Крунич же неделю назад завоевала свой первый титул в одиночном разряде, став чемпионкой в Хертогенбосхе.



Теннисистки провели на корте 1 час 39 минут. Крунич выполнила 9 эйсов, допустила 4 двойные ошибки и использовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Главачковой 5 подач навылет, 2 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.



Во втором раунде Александра сыграет с британкой Йоханной Контой (13).

Разминка перед Уимблдоном. Касаткина, Возняцки и Плишкова украсят Истбурн Возняцки, Плишкова, Остапенко, Квитова, Касаткина, Кузнецова, Павлюченкова, Кербер и другие звёзды на турнирах в Истбурне и Анталье.