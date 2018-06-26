Возняцки: матч с Джорджи получился не таким лёгким, как может показаться

Вторая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки прокомментировала свою победу над итальянкой Камилой Джорджи в первом круге турнира в Истбурне со счётом 6:2, 6:3. Её следующей соперницей будет победительница матча Йоханна Конта (Великобритания) — Александрой Крунич (Сербия).

«Мне потребовалось несколько геймов, чтобы войти в игровой ритм. После этого я себя на корте чувствовала отлично. Камила здорово начала матч. В стартовом гейме на своей подаче я никак не могла подать первым мячом. У меня возникли трудности. К счастью, мне удалось сделать быстрый обратный брейк. После этого я вошла в игру и стала демонстрировать отличный теннис.

Джорджи выполняет мощные удары, у неё сильная подача. Мне нужно была ждать свой момент и стараться использовать его. Матч получился не таким лёгким, как может показаться по счёту.

В следующей встрече мне в любом случае будет нелегко. Я очень рада, что смогу проверить себя на травяном покрытии в преддверии Уимблдона. Это будет интересно и нелегко. Но ради этого я сюда и приехала", — цитирует Возняцки официальный сайт тура.