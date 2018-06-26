Младенович: прошу прощения у зрителей. Я знаю, как они болели за Уотсон

Француженка Кристина Младенович прокомментировала победу над британкой Хитер Уотсон в первом круге турнира в Истбурне со счётом 6:7 (2:7), 7:5, 6:3 и рассказала о настрое на матч с австралийкой Эшли Барти.

«Такое ощущение, что каждый наш матч превращается в настоящую битву. Мы обе демонстрировали прекрасный теннис. Мне пришлось отчаянно бороться за победу. Я прошу прощения у зрителей, потому что знаю, как они болели за Хитер. Противостоять ей было нелегко, но я всё равно наслаждалась игрой. Я очень рада, что прошла дальше, учитывая, что игра Уостон отлично проходит для травяного покрытия. Это прекрасная победа для меня.

Это травяной сезон, поэтому я стараюсь играть агрессивно. Двойные ошибки являются следствием того, что я стремлюсь играть чересчур активно. С другой стороны, подача мне сегодня помогала. Я говорила себе, что нужно всё время атаковать. Это было моей целью, поэтому двойные ошибки были оправданы.

Думаю, мне досталась отличная сетка. Мне сразу же попались девушки, которые здорово играют на траве. Я рада, что победила в первом круге. Я только вчера прибыла из Бирмингема. Здорово, что мне удалось так сыграть. Теперь хочется добиться большего", — цитирует Младенович официальный сайт WTA.