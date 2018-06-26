А. Радваньска: было бы глупо ехать в Париж, не проведя ни одной тренировки

Польская теннисистка Агнешка Радваньска, победившая венгерку Тимю Бабош в первом круге турнира в Истбурне со счётом 6:3, 6:1, поделилась впечатлениями от возвращения в тур после травмы.

«Эти два месяца пролетели, как две недели. Всё прошло очень быстро. Несколько недель назад я начала форсировать подготовку. Я очень хотела сыграть в Париже, чтобы не прерывать серию из выступлений на турнирах „Большого шлема“. Но моё самочувствие не улучшилось, и было бы глупо ехать на „Ролан Гаррос“, не проведя ни одной тренировки.

Может быть, несколько лет назад я бы всё же сыграла, даже не будучи готовой на сто процентов. Но сейчас я уже не на том этапе карьеры. Лучше я пропущу турнир и буду полностью здоровой. Всегда обидно пропускать турнир «Большого шлема». Но иногда нужно прислушаться к своему организму. Думаю, я приняла верное решение. Я так часто стремилась поскорее вернуться на корт. В прошлом году я уже получила несколько уроков. Иногда нужно сделать шаг назад и всё начать заново. Для меня это новый старт. Хотелось бы, чтобы травяной сезон был длиннее.

Мне уже не 18 лет, а почти 30. Ты чувствуешь, что тебе по силам играть, но организм утверждает обратное. Поэтому всегда получается некоторое несовпадение между твоими желаниями и состоянием твоего тела. Я приобрела опыт, совершив несколько ошибок. Я хотела большего. Сейчас я стремлюсь сохранить то, что у меня есть. Я не буду добавлять турниры в свой календарь и играть больше. Мне нужно разумно составлять график своих выступлений и беречь здоровье", — цитирует Радваньскую официальный сайт тура.

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