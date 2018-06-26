Шарапова сфотографировалась с Кросби на Уимблдоне

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова прибыла на Уимблдон и прогулялась по кортам вместе со звездой НХЛ, нападающим «Питтсбурга» Сидни Кросби.

«Небольшой тур по Уимблдону вместе с Сидни Кросби», — написала бывшая первая ракетка мира.

Фото доступно в «твиттере» Марии Шараповой.

Мария занимает 24-ю строчку в рейтинге WTA.

Уимблдон пройдёт со 2 по 15 июля. Действующими победителями соревнований являются швейцарец Роджер Федерер и представительница Испании Гарбинье Мугуруса.