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Шарапова сфотографировалась с Кросби на Уимблдоне

Шарапова сфотографировалась с Кросби на Уимблдоне
Теннис / Уимблдон 2018

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова прибыла на Уимблдон и прогулялась по кортам вместе со звездой НХЛ, нападающим «Питтсбурга» Сидни Кросби.

«Небольшой тур по Уимблдону вместе с Сидни Кросби», — написала бывшая первая ракетка мира.

Фото доступно в «твиттере» Марии Шараповой.

Мария занимает 24-ю строчку в рейтинге WTA.

Уимблдон пройдёт со 2 по 15 июля. Действующими победителями соревнований являются швейцарец Роджер Федерер и представительница Испании Гарбинье Мугуруса.

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