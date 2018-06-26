Родина за 37 минут вышла во второй раунд квалификации Уимблдона

Российская теннисистка Евгения Родина (9) уверенно вышла во второй раунд квалификации Уимблдона. На старте отборочных соревнований она отдала всего один гейм представительнице Китая Лю Фанчжу — 6:1, 6:0. Продолжительность противостояния составила 37 минут.

За выход в финал квалификации Родина поспорит с одной из своих соотечественниц — либо с Валентиной Ивахненко, либо с Ириной Хромачёвой.

Поединки основной сетки третьего турнира «Большого шлема» 2018 года стартуют 2 июля. Турнир завершится 15 июля.

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