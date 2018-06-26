Барти выбила Младенович и сыграет с Се Шувэй в Истбурне

Австралийка Эшли Барти (8) вышла в третий круг турнира категории Premier в Истбурне (Великобритания), нанеся поражение француженке Кристине Младенович в двух сетах — 6:3, 6:2.



Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут. Барти 4 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и использовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Младенович 2 эйса, 5 двойных и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.



В 1/8 финала Эшли сыграет с Се Шувэй из Китайского Тайбэя, которая прошла словачку Магдалену Рыбарикову (10) на отказе после первой партии.

Разминка перед Уимблдоном. Касаткина, Возняцки и Плишкова украсят Истбурн Возняцки, Плишкова, Остапенко, Квитова, Касаткина, Кузнецова, Павлюченкова, Кербер и другие звёзды на турнирах в Истбурне и Анталье.