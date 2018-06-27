А. Радваньска: сейчас каждая победа приносит мне радость

Полька Агнешка Радваньска прокомментировала свою победу над австралийкой Дарьей Гавриловой во втором круге турнира в Истбурне с двух матчболов (5:7, 7:6 (7:4), 6:0) и поделилась ожиданиями от встречи с чешкой Петрой Квитовой в следующем раунде.



«После того, как я провела два месяца дома, каждая победа приносит радость, а в матче с такой теннисисткой, как Дарья — тем более. Она показывает отличный теннис, и я очень рада, что смогла провести два хороших матча подряд и выиграть оба. Сейчас мне правда нечего терять, и я просто получаю удовольствие от игры, от выступлений на траве.



Первые два сета были очень упорными — гейм за геймом, очко за очков. Равные, длинные розыгрыши. Я сумела отыграть два матчбола, всё было на волоске. Думаю, подача сыграла очень важную роль в этом матче.



Петра проводит отличный сезон, она уже завоевала пять титулов. Она на отличном ходу. В прежние годы мы много, много раз играли друг с другом. Мне в матче с ней сейчас действительно нечего терять — она в данный момент одна из сильнейших теннисисток мира. Я хочу насладиться этим матчем», — приводит слова Радваньской официальный сайт WTA.

Разминка перед Уимблдоном. Касаткина, Возняцки и Плишкова украсят Истбурн Возняцки, Плишкова, Остапенко, Квитова, Касаткина, Кузнецова, Павлюченкова, Кербер и другие звёзды на турнирах в Истбурне и Анталье.