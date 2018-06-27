Надаль предложил поменять систему подсчёта рейтинговых очков

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль предложил свой вариант защиты игроков от серьёзных травм.



«Двухлетняя рейтинговая система – лучший способ защитить игрока от получения серьёзной травмы. Я думаю о такой системе уже долгие годы, но это было бы очень кстати в конце моей карьеры», – цитирует Надаля L'Equipe.



За последние два сезона несколько ведущих игроков в туре получили серьёзные травмы. Энди Маррей и Новак Джокович восстанавливались больше полугода, что привело к существенной потере рейтинговых очков и, как следствие, мест в посеве турниров.

Надаль обошёл Федерера в рейтинге ATP и стал первой ракеткой мира